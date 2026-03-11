Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 марта: где сбои в России

Сегодня, 11 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 11 марта

Сбои мобильного интернета фиксируют во множестве регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС — более двух с половиной сотен обращений за сутки. Ранее этот показатель составил 751. О сбоях пишут из Москвы — 45%, Санкт-Петербурга — 15%, Краснодарского края — 7%, Новосибирской области — 6%, Иркутской, Свердловской, Волгоградской областей — по 3%, Самарской области, Крыма, Кузбасса, Татарстана, Дагестана, Пермского края — по 2%, Рязанской, Ярославской, Мурманской, Ивановской областей, Забайкальского, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа — по 1%.

Сбои отмечаются и в сетях других операторов — проблема не обошла стороной ни одного из известных поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Московской, Новосибирской, Курганской, Кемеровской, Иркутской, Ростовской областей, Забайкальского края, Саратовской области, Хабаровского края.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 11 марта

Отключение мобильного интернета зачастую происходит в условиях угрозы атаки БПЛА. Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов. По словам специалистов, дрон может поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций: передавать изображение оператору и получать обновленные вводные данные.

Накануне москвичи и гости столицы жаловались, что в городе пятые сутки наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Некоторые СМИ сообщили, что 9–10 марта в Москве начали масштабно обкатывать белые списки сайтов, которые работают при ограничениях мобильного интернета.

«В некоторых зонах в самом центре мобильный интернет продолжает не работать — Сеть может откатываться до E. Однако в некоторых районах ЦАО, которые чуть дальше от самого центра, мобильный интернет работает частично: открываются лишь некоторые сайты из белого списка. Спуститься в метро и через Wi-Fi зайти в условный Telegram не получится: на некоторых ветках тоже ввели белый список», — утверждают источники.

В РКН не стали комментировать вопросы о проблемах с мобильным интернетом в Москве.

«Эти вопросы следует направить в Минцифры», — заявили в ведомстве.

Источник РБК утверждает, что Минцифры тестирует возможность блокировки сайтов, не включенных в белый список.

«По регионам это тестирование идет уже давно, сейчас оно дошло до Москвы», — пояснил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что все ограничения связи в России осуществляются «в строгом соответствии с действующим законодательством».

«Информация на этот счет заблаговременно представлялась <...>. Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — объявил Песков.

Какие сайты включены в белые списки

В перечень доступных сайтов входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

