11 марта 2026 в 12:01

Ближний Восток переориентировал туристов, но не на Россию

АТОР: война на Ближнем Востоке не увеличила спрос на внутренний туризм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не повлияло на рост спроса на внутренний туризм, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. На Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT он не исключил, что перекос произойдет ближе к лету, передает ТАСС.

Мы пока не видим никакого перетока. Причина в том, что та аудитория, которая зимой ездит на Мальдивы, и та, которая присутствует на российских рынках, это существенно разная публика. <…> Если перераспределение будет, оно будет ближе к лету, — сказал он.

Ранее стало известно, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%, что эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок. В таком случае суммарные потери выездного туризма с учетом островных и азиатских направлений могут достичь около 1 млн поездок. Такой прогноз отражен в реалистичном сценарии.

На фоне этого появилась информация, что авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Азией и Европой, подняли стоимость билетов и топливные сборы. Причиной послужила эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

