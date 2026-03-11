Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:12

Раскрыто, сможет ли ЕС финансировать Украину в обход Венгрии и Словакии

Политолог Кортунов: некоторые страны ЕС могут дать в долг Киеву ничтожные суммы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые страны Евросоюза технически могут выдавать кредиты Украине на двусторонней основе в обход Венгрии и Словакии, однако выделяемые ими суммы будут ничтожны по сравнению с потребностями Киева, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, такой сценарий несет в себе серьезные риски.

Каждая из стран ЕС может выделять займы из бюджета партнерам по своему усмотрению в так называемом двустороннем порядке, но этот вариант рискованный. Как только снимается вопрос об общей дисциплине Евросоюза и фактически весь разговор переносится в плоскость создания «коалиции желающих», у многих стран сразу появляются причины и поводы для того, чтобы от такой повинности уклониться. То есть понятно, что тогда не только Венгрия и Словакия, но и другие страны могут принять решение о выделении меньших сумм Украине, которые окажутся неприемлемыми для Киева, — пояснил Кортунов.

По его словам, ключевой проблемой становится практически полное отсутствие перспектив возврата этих средств, что делает любые крупные займы крайне маловероятными. Политолог добавил, что вместо обсуждавшихся ранее €90 млрд (8,2 трлн рублей) Украина может рассчитывать на символические транши, которые поступят с большим опозданием.

Все страны ЕС понимают, что говорить о возвратности займа для Украины сейчас как минимум довольно сложно. Эти деньги европейцам так возвращены и не будут. Поэтому перенос передачи средств Киеву в юрисдикцию отдельных стран Евросоюза — это дополнительно осложняющий фактор. Он может помешать мобилизации необходимой суммы денег, особенно в сжатые сроки. Вероятно, будет какая-то поддержка на протяжении многих лет, в 2027–2030 годах. Ее размер станет гораздо меньше, чем €90 млрд. Но Украине и ее армии это не сильно поможет, — резюмировал Кортунов.

Ранее европейские дипломаты заявили, что Украина может получить обещанные Евросоюзом деньги даже в случае продолжения блокировки Венгрией единого кредита ЕС на €90 млрд. В качестве альтернативы рассматривается механизм двусторонних займов со стороны отдельных стран сообщества.

Евросоюз
Украина
кредиты
Венгрия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.