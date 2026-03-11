Раскрыто, сможет ли ЕС финансировать Украину в обход Венгрии и Словакии

Некоторые страны Евросоюза технически могут выдавать кредиты Украине на двусторонней основе в обход Венгрии и Словакии, однако выделяемые ими суммы будут ничтожны по сравнению с потребностями Киева, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, такой сценарий несет в себе серьезные риски.

Каждая из стран ЕС может выделять займы из бюджета партнерам по своему усмотрению в так называемом двустороннем порядке, но этот вариант рискованный. Как только снимается вопрос об общей дисциплине Евросоюза и фактически весь разговор переносится в плоскость создания «коалиции желающих», у многих стран сразу появляются причины и поводы для того, чтобы от такой повинности уклониться. То есть понятно, что тогда не только Венгрия и Словакия, но и другие страны могут принять решение о выделении меньших сумм Украине, которые окажутся неприемлемыми для Киева, — пояснил Кортунов.

По его словам, ключевой проблемой становится практически полное отсутствие перспектив возврата этих средств, что делает любые крупные займы крайне маловероятными. Политолог добавил, что вместо обсуждавшихся ранее €90 млрд (8,2 трлн рублей) Украина может рассчитывать на символические транши, которые поступят с большим опозданием.

Все страны ЕС понимают, что говорить о возвратности займа для Украины сейчас как минимум довольно сложно. Эти деньги европейцам так возвращены и не будут. Поэтому перенос передачи средств Киеву в юрисдикцию отдельных стран Евросоюза — это дополнительно осложняющий фактор. Он может помешать мобилизации необходимой суммы денег, особенно в сжатые сроки. Вероятно, будет какая-то поддержка на протяжении многих лет, в 2027–2030 годах. Ее размер станет гораздо меньше, чем €90 млрд. Но Украине и ее армии это не сильно поможет, — резюмировал Кортунов.

Ранее европейские дипломаты заявили, что Украина может получить обещанные Евросоюзом деньги даже в случае продолжения блокировки Венгрией единого кредита ЕС на €90 млрд. В качестве альтернативы рассматривается механизм двусторонних займов со стороны отдельных стран сообщества.