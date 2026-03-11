Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:29

Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше

Адвокат Борзенко: начало работы сотрудника определяется трудовым договором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Начало времени работы сотрудника определяется положениями, указанными в трудовом договоре, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко. Она отметила, что, если работодатель просит приходить раньше для «подготовки», это время должно учитываться при оплате.

Например, это касается ситуаций, когда сотрудник должен переодеться в специальную одежду, получить оборудование, пройти регистрацию в рабочей системе или подготовить технику. В таких случаях подготовка непосредственно связана с трудовой функцией и должна происходить в рабочее время, а не заранее, до установленного времени начала работы, — рассказала Борзенко.

Адвокат подчеркнула, что, если сотрудник приходит раньше по своей инициативе, начальник не должен учитывать это время как рабочие часы. По ее словам, даже внутренние документы компании не могут ухудшать положение касательно определяемых рабочих часов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что при ненормированном графике сотрудников можно привлекать к внеурочной работе лишь эпизодически. Он отметил, что такой труд не должен носить систематический характер.

