Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях Экономист Сафонов заявил об отсутствии прямой связи между МРОТ и пособиями

Прямой взаимосвязи между МРОТ и социальными пособиями фактически нет, заявил «Радио 1» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что МРОТ считается частью затрат работодателей.

Это раньше пособия привязывались к МРОТ, а сейчас он связан только с двумя-тремя видами: пособие по безработице, минимальное пособие по нетрудоспособности и пособие по беременности и родам для неработающих, — уточнил Сафонов.

Эксперт отметил, что повышение МРОТ потребует перерасчета всех зарплат. Он добавил, что резкий рост этого показателя вызовет проблемы в экономике. По его мнению, увеличивать МРОТ нужно постепенно через адаптацию работодателей и улучшение производительности труда.

Ранее Сафонов заявил, что рост МРОТ заставляет работодателей экономить на рабочей силе. Он отметил, что размер МРОТ к 2030 году может вырасти более чем на 8 тыс. рублей.