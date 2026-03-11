Жители Иркутска пожаловались на нападения бродячих собак

В Иркутске местные жители жалуются на нападения бродячих собак, сообщает Angarsky. В СНТ «Березки» две дворовые собаки бегают по центральным улицам и кусают людей.

Сообщается, что жители пытались решить проблему — обращались как в полицию, так и в администрацию, однако в ведомствах направляют жителей в другие ведомства. По заявлениям жителей, одна из собак уже дважды нападала на людей.

Также жители отметили, что из-за произошедших нападений бояться отпускать детей на улицу. Всего в СНТ проживают 500 человек.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона на улице Шелеста в Хабаровске на протяжении нескольких месяцев жалуются на двух агрессивных алабаев, которые безнадзорно бродят по улицам и нападают на других животных. Собаки бегают без намордников и поводков, а их хозяин не принимает действенных мер.