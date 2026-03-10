Ветеринар назвал самую надежную защиту собак от клещей

Таблетки для собак станут лучшей защитой от клещей, заявил 360.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он напомнил, что, помимо них, существуют еще три вида защиты: ошейники, спреи и капли на холку, однако они не так надежны.

Самая надежная защита — таблетки для приема внутрь. Они дорогие, однако их эффективность впечатляет. За много лет практики — почти ни одного случая атак клещей. Кроме того, они низкотоксичные, поэтому их можно давать даже беременным и ослабленным животным. Минус — не всегда понятно, насколько хорошо усвоился препарат, — отметил Шеляков.

Он отметил, что ошейник будет самым малонадежным вариантом защиты. Спреи, по его мнению, — неплохая мера, однако важно учитывать, что подобные средства действуют немедленно. Ими нужно обрабатывать питомца прямо перед прогулкой. Недорогим и надежным способом защиты от клещей станут капли на холку. Врач напомнил, что их действие, как правило, заканчивается через месяц.

Ранее ветеринар Юлия Романова заявила, что в начале весны питомцам следует провести ревакцинацию и обработать их от паразитов. Специалист призвала отвести домашних животных на диспансеризацию, особенно пожилых и тех, у кого имеются хронические заболевания.