10 марта 2026 в 16:05

Ветеринар назвал самую надежную защиту собак от клещей

Ветеринар Шеляков назвал таблетки для собак лучшей защитой от клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Таблетки для собак станут лучшей защитой от клещей, заявил 360.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он напомнил, что, помимо них, существуют еще три вида защиты: ошейники, спреи и капли на холку, однако они не так надежны.

Самая надежная защита — таблетки для приема внутрь. Они дорогие, однако их эффективность впечатляет. За много лет практики — почти ни одного случая атак клещей. Кроме того, они низкотоксичные, поэтому их можно давать даже беременным и ослабленным животным. Минус — не всегда понятно, насколько хорошо усвоился препарат, — отметил Шеляков.

Он отметил, что ошейник будет самым малонадежным вариантом защиты. Спреи, по его мнению, — неплохая мера, однако важно учитывать, что подобные средства действуют немедленно. Ими нужно обрабатывать питомца прямо перед прогулкой. Недорогим и надежным способом защиты от клещей станут капли на холку. Врач напомнил, что их действие, как правило, заканчивается через месяц.

Ранее ветеринар Юлия Романова заявила, что в начале весны питомцам следует провести ревакцинацию и обработать их от паразитов. Специалист призвала отвести домашних животных на диспансеризацию, особенно пожилых и тех, у кого имеются хронические заболевания.

