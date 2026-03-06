Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:21

Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула

Зоозащитник Колмогорова: животное на выгуле без хозяина может пострадать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Животное может пострадать на самовыгуле, рассказала «ФедералПресс» зоозащитница Полина Колмогорова. Она призвала использовать шлейки, поводки или отпускать питомцев только на собственном огороженном участке.

Но когда ты выпускаешь животное на улицу в жилом секторе, среди многоквартирников, ты должен понимать, что это повышенный риск. Там есть машины, есть агрессивные собаки, есть невоспитанные дети и взрослые, которые самоутверждаются за счет увечий животных, — рассказала Колмогорова.

Зоозащитница отметила, что во время самовыгула питомцы также могут контактировать с возбудителями инфекций — фекалиями, блохастыми сородичами или мусором. Она подчеркнула, что после прогулки по улицам животные приносят всю заразу домой.

Ранее сообщалось, что в Оленегорске хозяина собаки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула своего питомца. Мужчину приговорили к выполнению 300 часов обязательных работ.

питомцы
самовыгул
зоозащитники
риски
