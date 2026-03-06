Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула

Животное может пострадать на самовыгуле, рассказала «ФедералПресс» зоозащитница Полина Колмогорова. Она призвала использовать шлейки, поводки или отпускать питомцев только на собственном огороженном участке.
Но когда ты выпускаешь животное на улицу в жилом секторе, среди многоквартирников, ты должен понимать, что это повышенный риск. Там есть машины, есть агрессивные собаки, есть невоспитанные дети и взрослые, которые самоутверждаются за счет увечий животных, — рассказала Колмогорова.
Зоозащитница отметила, что во время самовыгула питомцы также могут контактировать с возбудителями инфекций — фекалиями, блохастыми сородичами или мусором. Она подчеркнула, что после прогулки по улицам животные приносят всю заразу домой.
Ранее сообщалось, что в Оленегорске хозяина собаки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула своего питомца. Мужчину приговорили к выполнению 300 часов обязательных работ.