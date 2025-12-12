Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:24

В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки

В Мурманской области вынесли приговор хозяину пса, который сбил пенсионерку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Оленегорске хозяина собаки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула своего питомца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину приговорили к выполнению 300 часов обязательных работ. Он согласился с частью обвинений.

В апреле 2025 года 41-летний житель выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака, оставшись без контроля, сбила с ног 80-летнюю пенсионерку. Из-за падения женщина получила травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре отметили, что данный случай служит важным напоминанием для всех владельцев животных о необходимости проявления ответственности при содержании своих питомцев. Несоблюдение правил выгула может привести к серьезным последствиям, и законодательство предусматривает ответственность за такие нарушения.

Ранее в Ульяновске ребенок четырех лет был госпитализирован после нападения собаки. Инцидент произошел на проспекте Созидателей около многоэтажного дома. По словам одной из местных жительниц, животное могло быть бездомным и ранее замечалось в этом районе.

Мурманская область
собаки
приговоры
самовыгул
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»
Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка
Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК
Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ
Магнитные бури сегодня, 12 декабря: что будет завтра, скачки давления
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.