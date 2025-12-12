В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки В Мурманской области вынесли приговор хозяину пса, который сбил пенсионерку

В Оленегорске хозяина собаки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула своего питомца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину приговорили к выполнению 300 часов обязательных работ. Он согласился с частью обвинений.

В апреле 2025 года 41-летний житель выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака, оставшись без контроля, сбила с ног 80-летнюю пенсионерку. Из-за падения женщина получила травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре отметили, что данный случай служит важным напоминанием для всех владельцев животных о необходимости проявления ответственности при содержании своих питомцев. Несоблюдение правил выгула может привести к серьезным последствиям, и законодательство предусматривает ответственность за такие нарушения.

