Россиянина приговорили к 18 годам за работу на Украину Суд в Карелии приговорил жителя Мурманской области к 18 годам за госизмену

Житель Мурманской области был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и покушении на диверсию, сообщает прокуратура Карелии. Приговор 33-летнему Владимиру Кокловскому, действовавшему по указанию украинских кураторов, вынес Верховный суд республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

По их указанию подсудимый приехал на автомобиле в город Петрозаводск республики Карелия, где собрал и передал иностранным спецслужбам сведения о расположении предметов охраны и обороны аэродрома, — говорится в сообщении.

Ранее 56-летнюю местную жительницу Курской области Людмилу Титову приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Женщину признали виновной в передаче украинской стороне сведений о сотрудниках правоохранительных органов.

Кроме того, Московский городской суд приговорил 17 декабря гражданина России и Украины Егора Чистякова к девяти годам лишения свободы за государственную измену. По данным следствия, мужчина по заданию украинской Службы безопасности собирал и передавал информацию о российских военнослужащих.