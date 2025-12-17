Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы Суд приговорил к девяти годам гражданина РФ и Украины Чистякова за госизмену

Гражданина России и Украины Егора Чистякова приговорили к девяти годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд в среду, 17 декабря. Фигурант проходит по делу о госизмене.

Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украины Чистякову Егору Викторовичу 1975 г. р., признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины, — уточнили в ЦОС.

ФСБ выяснила, что по заданию украинской Службы безопасности фигурант осуществлял сбор и передачу данных о военнослужащих Минобороны России. Также Чистяков собирал информацию разведывательного характера в отношении военных объектов Московского региона.

Ранее чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко приговорили к 19 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по делу о госизмене, участии в террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатки. Соответствующее решение вынес суд в Москве, женщина признала вину по восьми эпизодам.