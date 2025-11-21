Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:55

Озвучен приговор для чемпионки Украины за покушение на российского военного

Суд в Москве приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу к 19 годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Москве приговорил к 19 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Она признала вину по восьми эпизодам, среди которых госизмена, участие в террористической деятельности и незаконное хранение взрывчатки.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что Лемещенко, будучи гражданкой России, наладила контакт с украинской разведкой. Она общалась с представителями ГУР Минобороны Украины и бойцами «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В Киеве она прошла подготовку по работе со взрывчаткой и обучалась диверсионным методам, чтобы затем выполнять задания на территории России.

Лемещенко, по версии следствия, в октябре 2024 года приехала в Воронеж, где сделала несколько самодельных бомб. Затем перевезла их в Петербург, заложила рядом с ЛЭП и дистанционно подорвала — были повреждены опоры и нанесен ущерб более чем на 2,2 млн рублей.

Позже в Воронеже, она получила новое задание: собрать данные о российском военнослужащем для подготовки теракта. Для этого она изготовила еще как минимум шесть самодельных устройств и держала их у себя дома.

Ранее жителя Керчи приговорили к 14 годам и одному месяцу лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации ВС РФ украинским спецслужбам. Молодой человек, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ.

чемпионы
госизмена
теракты
покушения
суды
приговоры
Украина
