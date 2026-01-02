В России может появиться новый памятный день

В России нужно ввести день памяти погибших священников, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, пастыри стали живым мостом между небом и землей в самое трудное для человека время.

На полях сражений, где решается судьба Отечества, рядом с нашими воинами несут свое особое служение священнослужители. Они окормляют, исповедуют, поддерживают словом и делом, невзирая на опасность. Уже пролита кровь многих из них, кто принял смерть, исполняя долг. Эти пастыри стали живым мостом между небом и землей в самое трудное для человека время. Их подвиг веры и любви к ближнему не должен быть забыт, — добавил Иванов.

Он предложил установить в российском общенациональном календаре день памяти священнослужителей, погибших при исполнении патриотического и пастырского долга в ходе специальной военной операции. Эта инициатива направлена на то, чтобы сохранить в сердцах народа светлый образ тех, кто до конца был со своей паствой, объяснил Иванов.

Мы обязаны чтить их память не только в стенах храмов, но и на государственном уровне. Такой день станет символом признания великой жертвы, принесенной духовенством во имя мира, жизни и спасения душ человеческих. Это будет актом нашей общей благодарности и осознания той духовной силы, которая укрепляет народ в испытаниях, — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления предстоятелям инославных церквей, которые отмечают Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. Среди адресатов телеграммы были папа римский Лев XIV, католикос Востока Василий Мар Фома Матфей III и другие.