В РПЦ объяснили, можно ли дарить символ восточного Нового года христианам

Символы восточного календаря, такие как фигурка наступающего года Лошади, бессмысленно дарить на праздник верующим христианам, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости. Он отметил, что от подобных подарков стоит воздержаться, если им придается какой-либо духовный смысл.

У нас это, по-моему, просто бессмысленно. <...> Если мы начинаем хотя бы каким-то образом допускать, что это может иметь какое-то серьезное (духовное) значение – наверное, от этого лучше воздержаться, — сказал он.

Священнослужитель уточнил, что если относиться к таким вещам просто как к фигуркам, то запрета нет. По восточному календарю наступающий 2026 год считается годом Красной Огненной Лошади.

