30 декабря 2025 в 10:04

В РПЦ объяснили, можно ли дарить символ восточного Нового года христианам

Иеромонах Феодорит посоветовал избегать подарков с восточным символизмом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Символы восточного календаря, такие как фигурка наступающего года Лошади, бессмысленно дарить на праздник верующим христианам, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости. Он отметил, что от подобных подарков стоит воздержаться, если им придается какой-либо духовный смысл.

У нас это, по-моему, просто бессмысленно. <...> Если мы начинаем хотя бы каким-то образом допускать, что это может иметь какое-то серьезное (духовное) значение – наверное, от этого лучше воздержаться, — сказал он.

Священнослужитель уточнил, что если относиться к таким вещам просто как к фигуркам, то запрета нет. По восточному календарю наступающий 2026 год считается годом Красной Огненной Лошади.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира. По его словам, празднование допускается в случае, если человек находится в стране, где православные христиане празднуют Рождество в эту дату.

