В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области Украины подвергался ударам, именно его остановка стала главным фактором роста цен на топливо в стране в 2025 году, сообщил глава Антимонопольного комитета страны Павел Кириленко, выступая в Верховной раде. По его словам, которые передает украинское издание Страна.ua, государство стало на 85% зависимо от импорта светлых нефтепродуктов.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы заплатили за энергоносители на €3 млрд больше в течение первых 10 дней войны на Ближнем Востоке. ЕС остается уязвимым и зависимым, так как импортирует существенную долю ископаемого топлива из «нестабильных регионов», объяснила она.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.