Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:32

«Такова цена зависимости»: в ЕС подвели итоги 10 дней войны в Иране

Европа заплатила на €3 млрд больше за энергоресурсы из-за войны в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейцы заплатили за энергоносители на €3 млрд больше в течение первых 10 дней войны между Израилем, США и Ираном, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По словам высокопоставленной чиновницы, которые приводит ТАСС, ЕС остается уязвимым и зависимым, так как импортирует существенную долю ископаемого топлива из «нестабильных регионов».

Приведу вам один пример: с начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%. Если пересчитать это в евро, то 10 дней войны уже обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива. Такова цена нашей зависимости, — отметила она.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Урсула фон дер Ляйен
энергетика
Европа
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Песков раскрыл, как долго продлятся ограничения мобильной связи в Москве
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.