«Такова цена зависимости»: в ЕС подвели итоги 10 дней войны в Иране Европа заплатила на €3 млрд больше за энергоресурсы из-за войны в Иране

Европейцы заплатили за энергоносители на €3 млрд больше в течение первых 10 дней войны между Израилем, США и Ираном, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По словам высокопоставленной чиновницы, которые приводит ТАСС, ЕС остается уязвимым и зависимым, так как импортирует существенную долю ископаемого топлива из «нестабильных регионов».

Приведу вам один пример: с начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%. Если пересчитать это в евро, то 10 дней войны уже обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива. Такова цена нашей зависимости, — отметила она.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.