11 марта 2026 в 13:52

Нарколог перечислил основные признаки алкогольной зависимости

Нарколог Литков: алкогольная зависимость может проявляться в виде нарушений сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Алкогольная зависимость может проявляться в виде нарушений сна, раздражительности и внутреннего напряжения, возникающих в трезвом состоянии, заявил «Вечерней Москве» нарколог Сергей Литков. По его словам, увеличение толерантности к спиртному — тоже тревожный признак.

Когда для достижения привычного эффекта требуется все большая доза, это свидетельствует об адаптации нервной системы. Организм перестраивает работу нейромедиаторов, и алкоголь становится необходимым для поддержания субъективного комфорта. Если человек неоднократно превышает запланированную дозу, несмотря на негативные последствия, то это уже клинический маркер заболевания, — отметил Литков.

По словам врача, алкогольная болезнь развивается постепенно и на ранних стадиях может не сопровождаться запоями. Именно на этом этапе коррекция наиболее эффективна. Своевременное обращение к специалисту помогает предотвратить переход в тяжелую форму и избежать необратимых повреждений нервной системы.

Ранее врач Степан Фимкин заявил, что весной растет число случаев алкогольных психозов. Он отметил, что на это влияет перестройка биоритмов.

здоровье
зависимости
алкоголь
врачи
