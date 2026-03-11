Нарколог перечислил основные признаки алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость может проявляться в виде нарушений сна, раздражительности и внутреннего напряжения, возникающих в трезвом состоянии, заявил «Вечерней Москве» нарколог Сергей Литков. По его словам, увеличение толерантности к спиртному — тоже тревожный признак.

Когда для достижения привычного эффекта требуется все большая доза, это свидетельствует об адаптации нервной системы. Организм перестраивает работу нейромедиаторов, и алкоголь становится необходимым для поддержания субъективного комфорта. Если человек неоднократно превышает запланированную дозу, несмотря на негативные последствия, то это уже клинический маркер заболевания, — отметил Литков.

По словам врача, алкогольная болезнь развивается постепенно и на ранних стадиях может не сопровождаться запоями. Именно на этом этапе коррекция наиболее эффективна. Своевременное обращение к специалисту помогает предотвратить переход в тяжелую форму и избежать необратимых повреждений нервной системы.

Ранее врач Степан Фимкин заявил, что весной растет число случаев алкогольных психозов. Он отметил, что на это влияет перестройка биоритмов.