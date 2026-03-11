Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:28

Врач объяснила, сколько приемов пищи в день допустимы в пост

Врач Сайно: в пост лучше принимать пищу шесть раз в сутки по 300 граммов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям, соблюдающим пост, следует принимать пищу небольшими порциями по 300 граммов пять или шесть раз в день, заявила «Газете.Ru» врач Ольга Сайно. Во избежание голода она посоветовала устраивать себе перекус через каждые три часа.

Во время поста рекомендуется есть пять или шесть раз в день небольшими порциями, чтобы не допускать сильного чувства голода и обеспечить нормальное усвоение пищи. Однако важно учитывать, что количество еды должно соответствовать индивидуальной потребности в калориях. Суточная потребность в калориях для взрослых зависит от образа жизни, — подчеркнула Сайно.

Она отметила, что норма для мужчин составляет от 2500 до 2900 калорий, а для женщин — от 1900 до 2250 калорий. Врач добавила, что в пост крайне важно правильно рассчитывать соотношение белков, углеводов и жиров.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что во время поста не нужно голодать. Он призвал искать альтернативы привычной еды среди разрешенных продуктов.

