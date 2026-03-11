Теракт в Брянске, шесть трупов, «охота» на коз: как ВСУ атакуют РФ 11 марта

Теракт в Брянске, шесть трупов, «охота» на коз: как ВСУ атакуют РФ 11 марта

За минувшие сутки над регионами России сбили 256 беспилотников. Брянск подвергся ракетному обстрелу, шесть человек погибли, 42 были ранены. Противник ударил по аптеке и рынку в Запорожье. Власти Белгородской области планируют построить антидроновые коридоры. ФСБ предотвратила диверсию против военной авиации. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 250 украинских беспилотников уничтожили над Россией за сутки

За прошедшие сутки над Россией сбили 256 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 08:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили 35 дронов. В ведомстве уточнили, что 21 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и девять — над Крымом. Кроме того, по две воздушные цели были уничтожены над Курской областью и Краснодарским краем, одна — над Азовским морем.

За следующие четыре часа силы ПВО нейтрализовали 36 украинских беспилотников над несколькими регионами России. В Минобороны сообщили, что 12 дронов сбили над Крымом, по семь — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, еще шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Курской областью и по одному — над Брянской и Смоленской областями.

В ночь на 11 марта над регионами РФ перехватили 185 украинских БПЛА, заявили в Минобороны. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областями, над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ ударили ракетами по мирным жителям Брянска

ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, шесть человек погибли, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, уточнил он.

Глава региона назвал удар по Брянску терактом.

«Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», — написал Богомаз.

Он добавил, что 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние оценивается как стабильное. 13 пострадавшим назначили амбулаторное лечение. На базе областной больницы № 1 работает горячая линия, где можно узнать о состоянии раненых.

По предварительной информации, один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В результате атаки был поврежден один из цехов.

«В 23:39 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. Движение пассажирского и личного транспорта в настоящее время организовано в штатном режиме», — отметил губернатор.

Богомаз также сообщил, что 11 марта объявили днем траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги, все культурные и массовые развлекательные мероприятия отменяются.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Богомаза об атаках ВСУ на Брянскую область.

Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дроны ВСУ устроили пожар в Севастополе

ВСУ совершили атаку на Севастополь, написал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, над городом были сбиты девять воздушных целей.

«В районе ТСН СТ „Гранат“, по предварительной информации, возгорание склада строительных материалов и частного дома. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей», — сказал он.

Развожаев добавил, что в садовых товариществах «Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2» и «Ямал» были повреждены несколько домов и машин.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Севастополь.

Мэр Сочи призвал школьников и студентов не ходить на занятия

Украинские дроны совершили налет на Сочи, сказал мэр города Андрей Прошунин. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Градоначальник призвал школьников и студентов не ходить на занятия и оставаться дома.

«Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности», — написал Прошунин.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Сочи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ ударили по аптеке и рынку в Запорожье

В Пологовском округе Запорожской области погибли двое мирных жителей в результате атаки украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Под удар попали гражданский автомобиль и мотоцикл. По словам Рогова, из-за непрекращающихся налетов и угрозы для жизни выезд специалистов на места происшествий для проведения следственных действий пока невозможен.

Кроме того, дроны Украины нанесли два удара по аптечному пункту в Васильевском муниципальном округе, сообщила в Telegram-канале глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко. Здание получило значительные повреждения.

«Но самое главное — в этот раз никто не пострадал. Это уже второй прилет в район аптеки за сегодня», — отметила Романиченко.

По ее словам, место, где расположена аптека, не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре — рядом нет ни позиций ВС РФ, ни техники.

Украинская армия также атаковала городской рынок в Васильевке, сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«К сожалению, пострадали мирные жители — две женщины получили ранения. Пострадавшие доставлены в ближайшее лечебное учреждение, им оказывается помощь», — написал он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Запорожье.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области появятся антидроновые коридоры

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ за прошедшие сутки, сказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его информации, обошлось без пострадавших.

«В селе Чайки от детонации двух FPV-дронов в трех частных домах и надворной постройке выбиты окна и перебита линия электропередачи. Еще один беспилотник нанес удар по „Газели“ — повреждена задняя часть кузова. В хуторе Церковный дрон атаковал микроавтобус на территории предприятия, в результате чего осколками посекло кузов. В селе Нечаевка от удара FPV-дрона повреждены ворота гаража», — написал глава региона.

Он добавил, что в городе Шебекино была пробита кровля складского помещения предприятия. По данным губернатора, FPV-дрон сдетонировал о землю — осколками посекло грузовой и легковой автомобили. Кроме того, в хуторе Знаменка при прилете неустановленного боеприпаса были повреждены кровля и остекление в частном доме.

«В городе Грайвороне вследствие удара дрона в частном доме выбиты окна. В селе Замостье от детонации двух FPV-дронов повреждены стекла и кузова четырех транспортных средств. От удара еще одного беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В селе Гора-Подол FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения — выбиты окна, посечены входная группа и забор», — сказал Гладков.

Кроме того, в селе Смородино в результате атаки беспилотника был поврежден объект инфраструктуры, а в селе Новостроевка-Первая в одном из помещений выбиты окна, посечены фасад и навес. В селах Дорогощь и Томаровка в результате атаки дронов были перебиты линии электропередачи и повреждены окна в частном доме, отметил губернатор.

«Обстановка в приграничье, к сожалению, продолжает оставаться крайне напряженной. Смотрим внимательно на опыт в других регионах — например, Донбасс, Запорожье, Херсон, Херсонская область. Направляю в те края своего заместителя Евгения Воробьева с сотрудниками управления капитального строительства. Изучим опыт по строительству антидроновых коридоров», — написал Гладков.

Он пообещал начать работу по их сооружению, как только сойдет снег и подсушится земля. В Минобороны РФ не комментировали сведения Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ФСБ предотвратила теракт против российской военной авиации

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию против российской военной авиации. Силовики задержали 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на спецслужбы Украины, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Установлено, что житель Владимирской области посредством мессенджера WhatsApp инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил РФ», — уточнили в ФСБ.

Кураторы из СБУ организовали для задержанного доставку дронов, взрывчатки и специализированного оборудования в Московскую и Калужскую области. В рамках подготовки к теракту подозреваемый регулярно проводил разведку местности вблизи военных аэродромов на территории Москвы, а также Владимирской и Ивановской областей. Злоумышленника задержали в ходе очередной разведывательной вылазки в Ивановской области.

Украинский дрон гонялся за бабушкой с козой в деревне Алисовке

Боевики ВСУ целенаправленно издеваются над мирными жителями Белгородской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он опубликовал видеозапись, на которой местная жительница рассказала об атаке БПЛА ВСУ.

«Дубовое, Разумное, да все приграничные (поселки. — NEWS.ru) — беспилотники эти как птицы гоняются за людьми, за машинами… У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся — то приблизится, то отдалится», — сообщила женщина.

По ее словам, беспилотник терроризировал бабушку в деревне Алисовке. В другой деревне женщине, работавшей в огороде, пришлось убегать от дрона. К счастью, он зацепился за дерево и не сдетонировал.

Читайте также:

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 марта

ВС России «минусанули» украинский Су-27 вместе с комбригом: что известно?