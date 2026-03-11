В ТПП перечислили проблемы бизнеса при выходе на рынки дружественных стран

Российские компании при выходе на рынки дружественных стран сталкиваются с теми же барьерами, что и два года назад — логистикой и сертификацией, заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Также он отметил ценовую конъюнктуру и конкуренцию как естественное явление, которое существует на любом континенте.

Барьеры какие были, такие и остались. Никаких изменений в этой части не происходит. Но это всегда сертификация. Это логистика. <...> Это сертификация продукции до выхода на рынки этих стран. Ну и естественно это ценовая конъюнктура. Конкуренция, естественный процесс, потому что конкуренция она есть везде сегодня, на любом континенте, — рассказал он.

Ранее гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал о трансформации российского фармацевтического рынка в глобальном контексте. Спикер отметил, что российские технологии и качество производства сегодня востребованы на рынках Юго-Восточной Азии. Как он отметил, развитию бизнеса способствуют усложнение продуктовой линейки, внедрение инноваций и создание сильных брендов.