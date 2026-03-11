Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:35

В ТПП перечислили проблемы бизнеса при выходе на рынки дружественных стран

Глава ТПП Катырин назвал сертификацию одним из барьеров бизнеса за рубежом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские компании при выходе на рынки дружественных стран сталкиваются с теми же барьерами, что и два года назад — логистикой и сертификацией, заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Также он отметил ценовую конъюнктуру и конкуренцию как естественное явление, которое существует на любом континенте.

Барьеры какие были, такие и остались. Никаких изменений в этой части не происходит. Но это всегда сертификация. Это логистика. <...> Это сертификация продукции до выхода на рынки этих стран. Ну и естественно это ценовая конъюнктура. Конкуренция, естественный процесс, потому что конкуренция она есть везде сегодня, на любом континенте, — рассказал он.

Ранее гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал о трансформации российского фармацевтического рынка в глобальном контексте. Спикер отметил, что российские технологии и качество производства сегодня востребованы на рынках Юго-Восточной Азии. Как он отметил, развитию бизнеса способствуют усложнение продуктовой линейки, внедрение инноваций и создание сильных брендов.

бизнес
рынки
проблемы
дружественные страны
Россия
Сергей Катырин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
«Радио Судного дня» передало шесть новых посланий за день
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.