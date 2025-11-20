Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:37

Россия нарастила грузооборот с дружественными странами

Мишустин сообщил о росте грузооборота России с дружественными странами на 4%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Объемы грузооборота России с дружественными странами выросли на 4%, заявил на форуме «Транспорт России» премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, поставки грузов по железным дорогам в восточном направлении увеличились практически на 6,5%, передает ТАСС.

Грузооборот с дружественными странами вырос на 4%, — сказал Мишустин.

Он добавил, что с начала года объем грузовых операций превысил шесть млрд тонн. Мишустин констатировал, что сегодня на стратегических международных маршрутах наблюдается планомерное наращивание поставок.

Ранее Мишустин сообщил, что Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, страны наращивают экономическую составляющую в работе организации.

Мишустин также призвал максимально использовать потенциал ШОС для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.

Россия
Михаил Мишустин
дружественные страны
грузооборот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.