Россия нарастила грузооборот с дружественными странами Мишустин сообщил о росте грузооборота России с дружественными странами на 4%

Объемы грузооборота России с дружественными странами выросли на 4%, заявил на форуме «Транспорт России» премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, поставки грузов по железным дорогам в восточном направлении увеличились практически на 6,5%, передает ТАСС.

Грузооборот с дружественными странами вырос на 4%, — сказал Мишустин.

Он добавил, что с начала года объем грузовых операций превысил шесть млрд тонн. Мишустин констатировал, что сегодня на стратегических международных маршрутах наблюдается планомерное наращивание поставок.

Ранее Мишустин сообщил, что Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, страны наращивают экономическую составляющую в работе организации.

Мишустин также призвал максимально использовать потенциал ШОС для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.