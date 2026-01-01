Шесть украинских дронов попытались атаковать Москву

Российские средства ПВО сбили уже шестой беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Инцидент произошел в четверг ночью, 1 января, первый БПЛА был сбит полпервого ночи, в дальнейшем аппараты нейтрализовали каждые полчаса или час.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.

Ранее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.