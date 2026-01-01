Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 03:47

Шесть украинских дронов попытались атаковать Москву

Собянин: ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские средства ПВО сбили уже шестой беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Инцидент произошел в четверг ночью, 1 января, первый БПЛА был сбит полпервого ночи, в дальнейшем аппараты нейтрализовали каждые полчаса или час.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.

Ранее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.

БПЛА
атаки
ВСУ
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятый БПЛА попытался атаковать Москву
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе после мощного взрыва
ПВО отразила атаку еще двух украинских БПЛА
Для граждан Молдавии продлили сроки урегулирования правового положения
Шесть украинских дронов попытались атаковать Москву
Фаза Луны сегодня, 1 января: работаем, удобряем цветы, получаем результаты
Новый год на Курилах начался с землетрясения
Кипр принял пост страны — председателя Совета Европейского союза
Cаммит Путина и Трампа признали главным событием 2025 года
В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
Болгария перешла с лева на евро
РЖД ввели новые правила для путешествующих за границу детей
Американские военные атаковали три судна в Тихом океане
«Последняя королева Парижа» скончалась в возрасте 96 лет
Путин поздравил россиян с Новым годом
В России проиндексировали страховые пенсии
Работу аэропорта Краснодара временно ограничили
Поддержка РФ и Путина, критика Запада: как Лагард стала главным банкиром ЕС
Дед Мороз прилетел в Москву
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.