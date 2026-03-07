Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:12

«Продолжим поддерживать»: Макрон дал обещание Киеву после атаки на Иран

Макрон: кризис на Ближнем Востоке не отвлечет Францию от поддержки Украины

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Война на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Киева со стороны Парижа, заверил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. Он добавил, что партнеры республики могут рассчитывать на помощь.

Наши партнеры это знают: на Францию ​​они могут рассчитывать. Это относится и к Украине. Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев, — написал глава государства.

Ранее Министерство обороны Швеции подготовило рекордный 21-й пакет военной поддержки для Украины общим объемом почти 13 млрд шведских крон (110,4 млрд рублей). Транш станет одним из крупнейших за все время конфликта. В состав пакета войдут новые средства ПВО, системы вооружения большой дальности и различные боеприпасы.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком выразил мнение, что противостояние США, Израиля и Ирана негативно сказывается на Украине и ее президенте Владимире Зеленском. По его мнению, фокус смещается на Ближний Восток, поэтому Киев начнет получать меньше вооружений.

