Двое детей оказались в больнице после массового ДТП в Ленобласти

Пять автомобилей столкнулись в поселке Большая Ижора в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС России в MAX. В результате травмы получили трое, в том числе двое детей.

Произошло массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадали три человека, включая двоих детей, — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП уточняются. Движение на участке не ограничено, дорога остается открытой.

Днем 7 марта в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус перестроился в другую полосу и столкнулся с троллейбусом, который стоял на светофоре. После аварии ему удалось проехать еще примерно 50 метров.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Установлено, что водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Погибли 42-летняя женщина за рулем легковушки, 21-летняя пассажирка и младенец.