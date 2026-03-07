Появились подробности аварии, в которой погибла актриса Ведунова РИА Новости: дочь попавшей в ДТП актрисы Ведуновой скончалась в больнице

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова, а также ее 15-летняя дочь Элина Найт скончались в аварии в Мордовии, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что девочка ушла из жизни уже в больнице, а мать погибла на месте происшествия.

Водитель Renault и 70-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. 45-летняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка автомобиля скончалась в больнице, — поделился источник.

В среду, 4 марта, в 22:23 по московскому времени на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе случилось ДТП. По предварительным сведениям, 77-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, направляющегося в столицу, не справился с управлением. Машина выехала на встречку и столкнулась с фургоном «Луидор». После удара легковой автомобиль оказался на обочине. Его правая сторона и багажник сильно пострадали.

Ранее сообщалось, что прощание с Ведуновой и Найт пройдет 9 марта в Балаково. С 11:00 до 12:00 близкие и поклонники смогут проститься с ними. Похороны состоятся на местном кладбище в тот же день.