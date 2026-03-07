Раскрыто, сколько украинских военных получили пожизненные сроки

Более 70 украинских военных приговорены к пожизненному заключению за убийства гражданских лиц, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Цифры он обнародовал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает Кремль.

В настоящее время судебными органами Донбасса постановлены административные приговоры в отношении 1 084 боевиков, в том числе 71 лицо — к пожизненному лишению свободы, — сказал он.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского оператора БПЛА Юрия Темченко. Он признан виновным в совершении теракта летом 2025 года в Брянской области. Суд также удовлетворил иск Минобороны о взыскании с осужденного более 2 млрд рублей ущерба.

До этого Московский суд заочно приговорил украинского блогера Назара Приходько к шести с половиной годам колонии. 41-летнего гражданина Украины признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности в интернете.