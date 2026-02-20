Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 00:12

Украинского оператора БПЛА заочно приговорили к пожизненному в РФ

Оператора дронов СБУ заочно приговорили к пожизненному за теракт под Брянском

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского оператора БПЛА Юрия Темченко, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он признан виновным в совершении теракта летом 2025 года в Брянской области.

По данным следствия, военнослужащий СБУ вступил в организованную группу для устрашения населения и дестабилизации власти в РФ. Суд также удовлетворил иск Минобороны о взыскании с осужденного более 2 млрд рублей ущерба.

Темченко передал координаты для ракетных ударов по воинской части Минобороны РФ. Первые 6 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

Ранее представители потерпевшей стороны призвали суд назначить более суровое, чем попросил прокурор, наказание для четверых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил адвокат Даниэль Готье. По его словам, позиция потерпевших проста: назначение должно быть соразмерным исключительной общественной опасности.

Кроме того, к пожизненному лишению свободы в России в 2025 году приговорили 100 человек. Этот показатель стал самым высоким за последние годы.

