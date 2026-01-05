Россия поставила рекорд по пожизненным приговорам

К пожизненному лишению свободы в России в 2025 году приговорили 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ. Этот показатель стал самым высоким за последние годы.

Ранее наибольшее число таких наказаний фиксировалось в 2005 и 2012 годах – по 84 приговора. В 2020 году пожизненное заключение получили 66 человек, в 2021 – 47, в 2022 – 58, в 2023 – 78, в 2024 – 79. Всего с 2005 по 2024 год российские суды вынесли 1316 приговоров с пожизненным сроком.

Ранее Верховный суд России отказался изменять приговор Радику Тагирову, известному как поволжский маньяк. Он был признан виновным в убийстве 31 человека, трех покушениях на убийство и 33 случаях разбойных нападений, жертвами которых стали пожилые женщины.

До этого пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщала, что ангарского маньяка Михаила Попкова, уже осужденного, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства, приговорили еще к 10 годам колонии. Его осудили по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном 17 лет назад.