Верховный суд России рассмотрел просьбу поволжского маньяка

Верховный суд России отказался изменять приговор Радику Тагирову, известному как поволжский маньяк, сообщила пресс-служба суда. Он был признан виновным в убийстве 31 человека, трех покушениях на убийство и 33 случаях разбойных нападений, жертвами которых стали пожилые женщины.

Коллегия по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу осужденного, однако оснований для смягчения наказания не выявила. Суд первой инстанции назначил Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии особого режима, — сказано в сообщении.

До этого Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина на отказ в переводе в другую колонию. Известный как битцевский маньяк, он уже 18 лет отбывает наказание в ИК особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщала, что ангарского маньяка Михаила Попкова, уже осужденного, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства, приговорили еще к 10 годам колонии. Его осудили по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном 17 лет назад.