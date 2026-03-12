Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой Серийный убийца вышел из тюрьмы и стал знаменитым блогером в Румынии

В Румынии серийный убийца вышел на свободу и стал популярным блогером, сообщает Need To Know. Сейчас у него 200 тыс. подписчиков в социальных сетях.

По информации портала, будучи подростком, с 1994 по 1997 маньяк совершил несколько жестоких ограблений. В 1997 году его посадили на 99 лет, но в 2020 выпустили за хорошее поведение. В соцсетях мужчина рассказывает о преступной жизни и об адаптации к вольной жизни.

