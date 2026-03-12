Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой

Серийный убийца вышел из тюрьмы и стал знаменитым блогером в Румынии

В Румынии серийный убийца вышел на свободу и стал популярным блогером, сообщает Need To Know. Сейчас у него 200 тыс. подписчиков в социальных сетях.

По информации портала, будучи подростком, с 1994 по 1997 маньяк совершил несколько жестоких ограблений. В 1997 году его посадили на 99 лет, но в 2020 выпустили за хорошее поведение. В соцсетях мужчина рассказывает о преступной жизни и об адаптации к вольной жизни.

Ранее житель американского штата Айова расправился с двумя женщинами на туристической тропе в Юте и угнал их машину. Как признался подозреваемый 22-летний Иван Миллер, ему были нужны деньги, чтобы вернуться домой. За некоторое время до этого мужчина убил пенсионерку.

До этого сообщалось, что житель Флориды Харрел Брэдди был вновь привлечен к суду за жестокое убийство ребенка в 1988 году. Инстанция повторно рассмотрит дело 1988 года, в котором мужчину обвиняли в скармливании пятилетней девочки аллигаторам. В 2007 году суд первой инстанции вынес Брэдди смертный приговор, но в 2017 году это решение было отменено. В настоящее время процесс начался заново.

Серийный убийца вышел из тюрьмы и стал знаменитым блогером в Румынии
