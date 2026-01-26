Скормивший ребенка аллигаторам американец вновь предстанет перед судом В США будут повторно судить скормившего девочку аллигаторам в 1988 году мужчину

Житель Флориды Харрел Брэдди вновь привлечен к суду за жестокое убийство ребенка в 1988 году, сообщает журнал People. Инстанция повторно рассмотрит дело 1988 года, в котором мужчину обвиняют в скармливании пятилетней девочки аллигаторам.

По данным следствия, инцидент произошел после ссоры Брэдди с его сожительницей Шанделл Мэйкок. Он силой усадил женщину и ее маленькую дочь Катишу в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

По пути Шанделл предприняла попытку побега, однако Брэдди ее связал и запер в багажнике машины. Позже он вытащил женщину, избил и пытался задушить, после чего, посчитав ее мертвой, оставил в поле.

Затем Брэдди отвез ребенка в район, известный как Аллея Аллигаторов, где отдал девочку на съедение рептилиям. Шанделл, придя в сознание, сумела сообщить о произошедшем. Останки Катиши были обнаружены спасателями лишь спустя двое суток.

В 2007 году суд первой инстанции вынес Брэдди смертный приговор, но в 2017 году это решение было отменено в связи с изменениями в законодательстве штата. В настоящее время процесс начался заново, и подсудимому снова грозит высшая мера наказания.

