05 декабря 2025 в 14:17

Восемь человек усмирили гулявшего по улице аллигатора-тяжеловеса

Во Флориде восемь человек усмирили 200-килограммового аллигатора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В округе Сарасота во Флориде сотрудникам полиции пришлось обезвредить аллигатора, вес которого достигал примерно 200 килограммов, передает «Российская газета». Рептилия появилась на улицах города в ночное время.

Чтобы поймать рептилию, пришлось привлечь семерых офицеров и опытного охотника. Они обмотали скотчем пасть животного, пока полицейские удерживали его конечности и хвост. Затем аллигатора аккуратно поместили в кузов пикапа.

В холодный сезон аллигаторы во Флориде обычно становятся менее активными. Однако в этом году рептилия нарушила привычный график. По данным Комиссии по рыбе и дикой природе Флориды, при снижении температуры до 20 градусов аллигаторы перестают есть, а при температуре ниже 13 градусов впадают в спячку.

В штате действует программа по поимке и переселению агрессивных аллигаторов, представляющих опасность для людей. Пойманный хищник был перемещен на специализированную крокодиловую ферму.

Ранее власти Израиля решили уничтожить сотни крокодилов в Пцаэле на Западном берегу Иордана, чтобы предотвратить их использование террористами. Это вызвало критику зоозащитников. Представители властей объяснили решение плохими условиями содержания и необходимостью защитить население.

США
рептилии
аллигаторы
отлов
