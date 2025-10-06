Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 18:46

В США на свет появилась уникальная двухголовая свиноносая змея

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США родилась двухголовая свиноносая носатая змея, пишет Daily Star. Диковинка появилась на свет у 49-летней заводчицы змей Энн-Кристин Сван, уникальную рептилию она назвала в честь бренда жевательного мармелада Haribo — Харибо.

Сван утверждает, что какое-то время головы Харибо пытались выяснить, кто из них главный и «сражались» между собой, но теперь еду чаще принимает правая. Она предпочитает есть замороженных мышей-малюток. Хозяйка ожидала, что доминировать будет левая голова, так как она находится на одной прямой с туловищем, но ошиблась.

Сван содержит змей с начала 90-х, а в 2021 году она решила разводить их. По словам заводчицы, ей не доводилось раньше видеть рептилий с двумя головами. Вероятность рождения двухголовой змеи составляет один к 100 тыс. случаев. По мнению Сван, в данном случае на свет должны были появиться близнецы, но они не разделились.

https://t.me/lookatme1313/11825

Ранее полиции во Флориде пришлось выехать на задержание аллигатора, который заполз в частный сектор. Правоохранители были вынуждены проявить сноровку, чтобы заарканить животное при помощи лассо и заклеить ему пасть скотчем для безопасной транспортировки.

