В США на свет появилась уникальная двухголовая свиноносая змея

В США родилась двухголовая свиноносая носатая змея, пишет Daily Star. Диковинка появилась на свет у 49-летней заводчицы змей Энн-Кристин Сван, уникальную рептилию она назвала в честь бренда жевательного мармелада Haribo — Харибо.

Сван утверждает, что какое-то время головы Харибо пытались выяснить, кто из них главный и «сражались» между собой, но теперь еду чаще принимает правая. Она предпочитает есть замороженных мышей-малюток. Хозяйка ожидала, что доминировать будет левая голова, так как она находится на одной прямой с туловищем, но ошиблась.

Сван содержит змей с начала 90-х, а в 2021 году она решила разводить их. По словам заводчицы, ей не доводилось раньше видеть рептилий с двумя головами. Вероятность рождения двухголовой змеи составляет один к 100 тыс. случаев. По мнению Сван, в данном случае на свет должны были появиться близнецы, но они не разделились.

https://t.me/lookatme1313/11825

