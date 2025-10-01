Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 10:17

Бой американского полицейского с аллигатором попал на видео

Во Флориде полиции пришлось обезвреживать аллигатора при помощи скотча и лассо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция во Флориде приехала на вызов из-за аллигатора, животное пришлось ловить при помощи лассо, сообщает издание What's The Jam. Схватку правоохранителей с рептилией в округе Лэйк сняли на видео с дрона.

Сотрудникам полиции пришлось применить для захвата аллигатора веревку. Сначала его заарканили, а потом один из полицейских набросился на рептилию и заклеил ей пасть скотчем, чтобы обезопасить себя и коллегу. После этого помощники перетащили аллигатора в багажник служебной машины, его благополучно перевезли в другое место и отпустили.

Ранее другой жительнице Флориды пришлось сразиться с аллигатором, чтобы отбить у него собственную собаку. Во время прогулки в Ленд-О'Лейкс женщина едва не лишилась питомца, когда рептилия выпрыгнула из зарослей и схватила ее собаку. Хозяйка вступила в бой с аллигатором и начала бить его по голове, пока тот не разжал челюсти.

За несколько недель до этого другой аллигатор утащил в воду мальчика на глазах у его родителей. Трагедия произошла в Диснейленде, где семья решила отдохнуть рядом с лагуной Семь Морей. Ребенок подошел к искусственному пруду, и из воды на него выпрыгнул аллигатор. Спасти мальчика не удалось.

Флорида
аллигатор
животные
США
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.