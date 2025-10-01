Бой американского полицейского с аллигатором попал на видео

Полиция во Флориде приехала на вызов из-за аллигатора, животное пришлось ловить при помощи лассо, сообщает издание What's The Jam. Схватку правоохранителей с рептилией в округе Лэйк сняли на видео с дрона.

Сотрудникам полиции пришлось применить для захвата аллигатора веревку. Сначала его заарканили, а потом один из полицейских набросился на рептилию и заклеил ей пасть скотчем, чтобы обезопасить себя и коллегу. После этого помощники перетащили аллигатора в багажник служебной машины, его благополучно перевезли в другое место и отпустили.

Ранее другой жительнице Флориды пришлось сразиться с аллигатором, чтобы отбить у него собственную собаку. Во время прогулки в Ленд-О'Лейкс женщина едва не лишилась питомца, когда рептилия выпрыгнула из зарослей и схватила ее собаку. Хозяйка вступила в бой с аллигатором и начала бить его по голове, пока тот не разжал челюсти.

За несколько недель до этого другой аллигатор утащил в воду мальчика на глазах у его родителей. Трагедия произошла в Диснейленде, где семья решила отдохнуть рядом с лагуной Семь Морей. Ребенок подошел к искусственному пруду, и из воды на него выпрыгнул аллигатор. Спасти мальчика не удалось.