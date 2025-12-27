Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА над Москвой

Силы ПВО России уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты работают с обломками.

Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сообщил мэр.

Ранее градоначальник сообщал, что три беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. По его информации, данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Позже он рассказал, что отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в направлении Москвы. По его словам, на местах падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

До этого в Министерстве обороны России информировали, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По информации ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и семь беспилотников соответственно.