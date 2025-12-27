Новый год — 2026
Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву трех дронов

Отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в направлении Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

Ранее градоначальник сообщал, что три беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. По его информации, данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Также Министерство обороны России сообщило о новой атаке ВСУ на Брянскую область беспилотниками в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО было уничтожено 36 вражеских воздушных объектов.

До этого украинский беспилотный аппарат атаковал Глушковский район Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате погиб один мирный житель. По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство прямо во двор жилого дома.

