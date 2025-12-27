Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:04

Более 30 дронов устроили массированный налет на Брянскую область

Средства ПВО сбили 36 украинских дронов над Брянской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область беспилотными летательными аппаратами в период с 13:00 по 15:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожили 36 вражеских объектов.

27 декабря с 13:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в ночь на 27 декабря силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией семь украинских дронов. Атаке с воздуха подверглись два региона страны. Четыре БПЛА удалось ликвидировать в небе над Кубанью и еще три — над территорией Адыгеи.

Ранее украинский беспилотник ударил по Глушковскому району Курской области. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки погиб мирный житель. По его словам, БПЛА сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
Брянская область
БПЛА
дроны
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мамочка была бы рада»: Меньшова выпустила шоу после кончины матери
В Германии признали необходимость реформ из-за затяжного кризиса
В Британии призвали вернуться в Таможенный союз ЕС
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
Перед Крымским мостом образовалась пробка из сотен машин
«В маске козла»: Захарова оценила видео с празднования Рождества на Украине
Нарушение правил обгона привело к жуткой аварии под Выборгом
Не только Москва и Питер: лучшие города России для переезда в 2026 году
Признавший экстремистской организацией ЛГБТ судья хочет стать зампредом ВС
Госохрана Украины попыталась спасти депутатов-коррупционеров от НАБУ
Более 30 дронов устроили массированный налет на Брянскую область
Воспитанника ЦСКА избили и обстреляли в Звенигороде
Алиханов озвучил сроки запуска в серию нового российского самолета
Авиавласти России выдали первое разрешение импортозамещенному самолету
Подсчитаны убытки от «туалетных» санкций ЕС в антироссийском пакете
Грузовик смял две легковушки на трассе в Нижегородской области
Мелкая морось и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Экс-депутат Рады раскрыл истинную стратегию работы НАБУ
Чиновник-архитектор встретит Новый год в СИЗО из-за 200 тыс. рублей
Коварные ловушки и раненые дети: как ВСУ атакуют Россию 27 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.