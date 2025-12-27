Более 30 дронов устроили массированный налет на Брянскую область Средства ПВО сбили 36 украинских дронов над Брянской областью

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область беспилотными летательными аппаратами в период с 13:00 по 15:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожили 36 вражеских объектов.

27 декабря с 13:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в ночь на 27 декабря силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией семь украинских дронов. Атаке с воздуха подверглись два региона страны. Четыре БПЛА удалось ликвидировать в небе над Кубанью и еще три — над территорией Адыгеи.

Ранее украинский беспилотник ударил по Глушковскому району Курской области. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки погиб мирный житель. По его словам, БПЛА сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома.