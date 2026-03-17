Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском

Мужчина пострадал в селе Кистер при атаке украинских дронов-камикадзе, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в MAX. По его словам, раненого доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь. Кроме того, в результате ударов поврежден жилой дом.

В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель, — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль в поселке Белая Березка. Транспортное средство оказалось полностью уничтожено, а мужчин госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили над юго-западными районами четыре украинских беспилотника. Атаку пресекли на фоне объявленной воздушной опасности. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей.