17 марта 2026 в 08:06

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском

Богомаз: мужчина пострадал в селе Кистер при атаке украинских дронов-камикадзе

Мужчина пострадал в селе Кистер при атаке украинских дронов-камикадзе, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в MAX. По его словам, раненого доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь. Кроме того, в результате ударов поврежден жилой дом.

В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель, — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль в поселке Белая Березка. Транспортное средство оказалось полностью уничтожено, а мужчин госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили над юго-западными районами четыре украинских беспилотника. Атаку пресекли на фоне объявленной воздушной опасности. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей.

Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей
Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда
Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана
Рабочий месторождения погиб прямо на глазах у напарника
Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении
Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации
В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии
В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу
BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию
Появились новые подробности о гибели россиянки на автобусной остановке
Момент гибели женщины на остановке от глыбы льда попал на видео
Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика
Россиянам дали совет, как получить от вклада наибольший доход
Освобождение поселка, преступный удар ВСУ: новости СВО на утро 17 марта
Миграционную политику в России могут ужесточить
В МИД РФ раскрыли трагические последствия атак ВСУ на российские поезда
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

