Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Ленобластью Дрозденко: над юго-западными районами Ленинградской области сбили четыре БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили над юго-западными районами Ленинградской области четыре украинских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Атаку пресекли на фоне объявленной воздушной опасности.

Ранее при ударе двух БПЛА по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей, информировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

До этого ПВО уничтожила еще 13 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин. Атаку одного дрона пресекли в 00:32 мск, а в течение 26 минут политик объявил о поражении еще 12 БПЛА.

Кроме того, стало известно, что военные сбили 145 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 16 марта. Атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны. В том числе Брянская, Смоленская, Ярославская, Калужская области, Крым и Краснодарский край.