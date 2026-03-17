Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 05:55

Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Ленобластью

Дрозденко: над юго-западными районами Ленинградской области сбили четыре БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны уничтожили над юго-западными районами Ленинградской области четыре украинских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Атаку пресекли на фоне объявленной воздушной опасности.

Над юго-западными районами Ленобласти уничтожено четыре БПЛА. Работа ПВО продолжается, — подчеркнул глава области.

Ранее при ударе двух БПЛА по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей, информировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

До этого ПВО уничтожила еще 13 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин. Атаку одного дрона пресекли в 00:32 мск, а в течение 26 минут политик объявил о поражении еще 12 БПЛА.

Кроме того, стало известно, что военные сбили 145 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 16 марта. Атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны. В том числе Брянская, Смоленская, Ярославская, Калужская области, Крым и Краснодарский край.

Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.