18 мая 2026 в 10:18

В четырех районах Петербурга и Ленобласти отключат ГВС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Горячее водоснабжение отключат в трех районах Санкт-Петербурга и одном районе Ленобласти, сообщает Мойка78. Ежегодное отключение для проверки состояния труб пройдет в Невском, Колпинском, Всеволожском и Пушкинском районах.

Сообщается, что в Невском районе испытания пройдут на улице Караваевской и проспекте Обуховской Обороны. В Колпинском районе испытания затронут территорию между Шлиссельбургским шоссе и Невой.

В Пушкинском районе испытания пройдут на Кадетском бульваре, Парковой улице, улице Радищева и улице Красной Звезды, а также на Саперной улице в Пушкине. Во Всеволожском районе Ленобласти проверят внутриквартальные тепловые сети от котельной базы отдыха «Силанде» в поселке Стеклянный.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.

