Залетевший в Эстонию беспилотник добрался до электростанции Залетевший в Эстонию беспилотник задел трубу Ауверской электростанции

Залетевший в Эстонию беспилотник задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища, сообщает ERR со ссылкой на полицию безопасности страны. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован.

Расследование уточнит более конкретные обстоятельства, — добавили в генпрокуратуре страны.

Утром 25 марта некоторые жители Эстонии получили уведомления об угрозах от беспилотников. Опасными зонами были названы приграничный уезд Ида-Вирумаа, а также граничащий с ним Ляэне-Вирумаа.

Ранее ВСУ активизировали атаки в районе Запорожской АЭС и Энергодара. Активность украинских военных совпала с проходящими в Москве консультациями России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

После этого АЭС оказалась снова отключена от российской 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская». Представители станции сообщили, что электроснабжение сейчас обеспечивает запасная ЛЭП.