Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 05:13

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе отразили атаку беспилотников, в ходе которой погиб один человек. По его словам, мужчина находился на балконе многоквартирного дома в поселке Саук-Дере Крымского района.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил: семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Кроме того, Гладков рассказал, что в Шебекинском округе из стрелкового оружия сбили восемь FPV-дронов, один воздушный шар и один БПЛА самолетного типа. Также ВСУ пытались атаковать Белгородский округ с помощью одного FPV-дрона и одного беспилотника типа «Дартс», уточнил губернатор.

Регионы
Краснодарский край
БПЛА
беспилотник
Славянск-на-Кубани
повреждения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.