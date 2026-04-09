Мужчина погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников, в ходе которой погиб один человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Мужчина находился на балконе многоквартирного дома в поселке Саук-Дере Крымского района.

В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего, — написал Кондратьев.

Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что удар ВСУ по населенному пункту во Владимирской области привел к гибели трех человек, включая ребенка. Пятилетняя девочка, которая находилась в доме, осталась жива, но получила ранения.

Позже появились данные, что мальчик, погибший при атаке беспилотника, накануне трагедии отметил день рождения. Ребенку исполнилось 12 лет. Авдеев заверил, что двум сестрам, потерявшим семью из-за атаки, окажут финансовую помощь. Также с ними начнут работать органы опеки.