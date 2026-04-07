Во Владимирской области пообещали помочь детям, потерявшим родных из-за ВСУ

Двум сестрам, которые потеряли родителей и брата из-за атаки ВСУ на Владимирскую область, окажут финансовую поддержку, заявил в MAX губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, с детьми будут работать органы опеки.

Пострадавшим будет оказана материальная, финансовая поддержка, — написал Авдеев.

Ранее губернатор сообщил, что удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте под Владимиром унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка. Пятилетняя девочка, находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.

До этого на юге Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Александра Гусева, в результате падения одного из БПЛА пострадал мужчина 1986 года рождения.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 апреля сбили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны.