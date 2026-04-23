Владимирские фермеры высказались против идеи об облагораживании земель региона, которую озвучил Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, передает Telegram-канал Mash. Журналисты отметили: они не хотят, чтобы друг финансиста Джеффри Эпштейна перевозил на их землю 50 семей из ЮАР.

Объясняется это тем, что зарубежным гостям чужды российские обычаи, и наоборот. Кроме того, местные жители считают, что Владимирская область — святая земля, где много храмов и монастырей.

До этого выяснилось, что диаспора южноафриканцев под предводительством инженера и предпринимателя Эррола Маска может появиться во Владимирской области. Отец миллиардера Илона Маска предложил переселить фермеров-африканеров, занять их выращиванием картофеля и разведением скота. По информации источника, он хочет вложить в проект €2–3 млн (180–280 млн рублей).

Ранее Эррол Маск заявлял, что Москва является лучшим городом в мире. По его словам, многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости». Он также отметил, что выбрал бы столицу, если бы захотел перебраться в Россию.