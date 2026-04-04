04 апреля 2026 в 13:57

Отец Маска предложил дать семьям из ЮАР земли во Владимирской области

Диаспора южноафриканцев под предводительством инженера и предпринимателя Эррола Маска может появиться во Владимирской области, пишет Telegram-канал Mash. Отец миллиардера Илона Маска предложил переселить фермеров-африканеров, занять их выращиванием картофеля и разведением скота. По информации источника, он хочет вложить в проект €2–3 млн (180–280 млн рублей).

В публикации говорится, что в ближайшие дни Маск-старший встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и обсудит переезд 50 многодетных семей. Вероятность успешного исхода переговоров высока: по данным источников, в администрации региона поддержали инициативу, направленную через Союз промышленников и предпринимателей России. Переселенцам, по сведениям канала, могут выделить земли в Меленковском и Суздальском районах.

Ранее Эррол Маск заявлял, что Москва является лучшим городом в мире. По его словам, многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости». Он также отметил, что выбрал бы столицу, если бы захотел перебраться в Россию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

