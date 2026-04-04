Отец Маска предложил дать семьям из ЮАР земли во Владимирской области

Диаспора южноафриканцев под предводительством инженера и предпринимателя Эррола Маска может появиться во Владимирской области, пишет Telegram-канал Mash. Отец миллиардера Илона Маска предложил переселить фермеров-африканеров, занять их выращиванием картофеля и разведением скота. По информации источника, он хочет вложить в проект €2–3 млн (180–280 млн рублей).

В публикации говорится, что в ближайшие дни Маск-старший встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и обсудит переезд 50 многодетных семей. Вероятность успешного исхода переговоров высока: по данным источников, в администрации региона поддержали инициативу, направленную через Союз промышленников и предпринимателей России. Переселенцам, по сведениям канала, могут выделить земли в Меленковском и Суздальском районах.

Ранее Эррол Маск заявлял, что Москва является лучшим городом в мире. По его словам, многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости». Он также отметил, что выбрал бы столицу, если бы захотел перебраться в Россию.