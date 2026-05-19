Россиян предупредили о новых схемах обмана с семенами Глава ОПИ Павлов: в Сети начали продавать несуществующие сорта овощей и ягод

В преддверии дачного сезона в интернете зафиксирован рост продаж семян и саженцев несуществующих растений, рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. По его словам, пользователям предлагают вымышленные культуры с необычными названиями, которых не существует в реальности.

Мы столкнулись с принципиально новой, циничной формой обмана граждан, которую можно назвать «технологическим мошенничеством». Недобросовестные торговцы используют генеративные нейросети для создания красочных изображений вымышленных культур, — заявил Павлов.

В Общественной потребительской инициативе считают такие действия мошенничеством и просят провести проверку. Там также отмечают, что подобные схемы могут приводить к потере денег и времени покупателей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru заявил: мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства. По его словам, документ без подписи госинспектора и печати органа Росреестра не является действительным.