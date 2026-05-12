День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 10:18

Стало известно, как мошенники обманывают дачников

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают дачников через поддельные штрафы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, документ без подписи госинспектора и печати органа Росреестра не является действительным.

Мошенники отправляют дачникам поддельные уведомления о нарушениях земельного законодательства, предлагая оплатить взыскание со скидкой по ссылке. Переходишь по ней — забирают доступ к «Госуслугам». Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф, — постановление о назначении административного наказания. В документе должны стоять подпись главного госинспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что все сообщения с угрозами о штрафах за нарушения на дачных участках являются ложными. По словам доцента, Росреестр привлекает к ответственности за несоблюдение земельного законодательства исключительно после проведения проверки и оформления соответствующего протокола.

Чтобы защитить себя от мошенников, не отвечайте неизвестным людям, особенно о финансах, по телефону или в сообщениях, а также не переходите по ссылкам от неизвестных лиц. Уезжая в отпуск или командировку, не сообщайте об этом всем в соцсетях. При этом следует проверять все ссылки, по которым вы переходите, с помощью специальных ресурсов, — заключил Щербаченко.

Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники начали предлагать россиянам аренду несуществующих земельных участков и домов. Для привлечения внимания потенциальных жертв они используют привлекательные фотографии и указывают заниженную стоимость объектов.

Общество
мошенники
советы
дачники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Восьмилетний мальчик на квадрацикле устроил аварию со страшными травмами
Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории
Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве
Спор отца и сына в Москве закончился переломом гортани и смертью
Награды и родственники не «помогли» чиновнику ЕЭК покинуть СИЗО
Овечкин защитил диссертацию и стал кандидатом наук
В России изменились правила сдачи экзаменов на права
«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией
Украинский призывник умер прямо на медкомиссии в военкомате
Политолог ответил, зачем на самом деле Ермака решили «прижать» на Украине
В российском регионе ввели запрет на посещение лесов из-за пожаров
Два человека умерли от атак ВСУ на Белгородскую область
«Поцелуйная болезнь» изуродовала лицо юной девушки
Театр на Малой Ордынке проведет цикл встреч и фолк-концерт
«Это потеря»: звезда «Ворониных» о смерти заслуженного артиста Александрова
«Это неизбежно»: Дмитриев раскрыл, что спасет Европу от энергокризиса
Стали известны подробности о семье выжившего на «Титанике» россиянина
В Иране раскрыли, что сделает Тегеран при повторном нападении США
Сына криминального авторитета объявили в розыск из-за долгов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.