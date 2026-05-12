Стало известно, как мошенники обманывают дачников

Мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, документ без подписи госинспектора и печати органа Росреестра не является действительным.

Мошенники отправляют дачникам поддельные уведомления о нарушениях земельного законодательства, предлагая оплатить взыскание со скидкой по ссылке. Переходишь по ней — забирают доступ к «Госуслугам». Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф, — постановление о назначении административного наказания. В документе должны стоять подпись главного госинспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что все сообщения с угрозами о штрафах за нарушения на дачных участках являются ложными. По словам доцента, Росреестр привлекает к ответственности за несоблюдение земельного законодательства исключительно после проведения проверки и оформления соответствующего протокола.

Чтобы защитить себя от мошенников, не отвечайте неизвестным людям, особенно о финансах, по телефону или в сообщениях, а также не переходите по ссылкам от неизвестных лиц. Уезжая в отпуск или командировку, не сообщайте об этом всем в соцсетях. При этом следует проверять все ссылки, по которым вы переходите, с помощью специальных ресурсов, — заключил Щербаченко.

Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники начали предлагать россиянам аренду несуществующих земельных участков и домов. Для привлечения внимания потенциальных жертв они используют привлекательные фотографии и указывают заниженную стоимость объектов.