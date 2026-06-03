Как помочь кошке и собаке пережить жару: правила безопасности дома, на даче

Лето — это время долгих прогулок с любимым питомцем и совместных поездок на дачу. А еще это пора, когда опасность теплового удара у кошек в жару и перегрева у собак особенно высока. Рассказываем, как охладить питомца летом, чтобы ненароком не навредить пушистому товарищу, а также выясняем, что делать, если собаке или кошке жарко на даче.

Признаки перегрева у животных: как понять, что питомец страдает

В пору летнего пекла любому ответственному владельцу стоит особенно пристально следить за своим питомцем. Только так удастся заметить тревожные симптомы как можно раньше. Начнем с помощи собаке в жару. Что делать, каким сигналам уделить особое внимание?

Признаки перегрева у собак в жару начинаются с характерного учащенного дыхания: питомец дышит с широко открытым ртом, высовывая язык, причем дыхание становится поверхностным и очень частым. Это основной механизм терморегуляции у псовых. В то же время:

слизистые оболочки рта и десен приобретают ярко-розовый или красный цвет из-за расширения сосудов;

собака становится вялой, много лежит, теряет интерес к играм и прогулкам.

В более тяжелых случаях появляется обильное вязкое слюнотечение, пена из пасти, возможна рвота и шаткость походки.

У кошек механизмы терморегуляции работают иначе, и они дольше сохраняют нормальное поведение даже при перегреве. В том-то и беда: опасность теплового удара у кошек в жару заключается в том, что симптоматика часто нарастает незаметно. Владельцу стоит насторожиться, если питомец:

отказывается от корма;

подолгу лежит, распластавшись на прохладном полу;

тяжело и часто дышит с приоткрытым ртом.

Признаки перегрева у животных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Такое нетипичное для кошек дыхание — один из главных индикаторов того, что организм работает на пределе. Дополнительными признаками служат:

горячие на ощупь уши;

сухой кончик носа;

покраснение слизистых;

беспокойное поведение, которое сменяется апатией.

Как помочь кошке или собаке в жару, что делать при первых же симптомах? Питомца необходимо немедленно увести с солнцепека или из душного помещения. Главное — это высокая скорость реакции, ведь промедление может стоить животному жизни. О том, что следует делать, если питомец перегрелся, расскажем подробнее дальше.

Первая помощь при тепловом ударе у животных

Если состояние питомца вызывает серьезное беспокойство (особенно при таких симптомах, как температура выше 40 градусов, судороги, потеря сознания), действуйте по алгоритму.

Немедленно переместите животное в самое прохладное доступное место: в кондиционируемую комнату, под сильный вентилятор или хотя бы в густую тень. Отключите эмоции и действуйте быстро, но без паники, так как ваше волнение передается питомцу. Начните постепенное охлаждение. Заверните животное в полотенце, смоченное прохладной (не ледяной!) водой. Особое внимание уделите области головы, шеи, подмышек и паха — там проходят крупные кровеносные сосуды. Каждые 5–10 минут меняйте полотенце на свежее. Можно поставить питомца на мокрую ткань. Категорически запрещено использовать лед! Обеспечьте питье. Если животное в сознании и может глотать, предлагайте воду маленькими порциями каждые 5 минут. Не позволяйте пить залпом — это спровоцирует рвоту и обезвоживание усугубится. Если собака или кошка отказывается от воды, аккуратно влейте ее в уголок рта с помощью шприца без иглы. При отсутствии сознания не пытайтесь поить насильно, чтобы жидкость не попала в дыхательные пути. Измеряйте ректальную температуру каждые 10 минут. Как только она снизится до 39,5 градуса, охлаждение нужно прекратить, чтобы не допустить переохлаждения (гипотермии). Визуально оцените состояние. При появлении судорог, потери сознания, кровавой рвоты или диареи, а также если температура не снижается в течение 20 минут, необходима срочная госпитализация. Тепловой удар дает отсроченные осложнения на почки, печень и свертываемость крови. Даже если питомцу стало легче дома, его обязательно должен осмотреть ветеринар!

Первая помощь при тепловом ударе у животных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избежать перегрева: вода, тень, режим прогулок, холодные поверхности

Чтобы не допускать теплового удара, необходимо знать, что делать, если собаке жарко на даче или в квартире. Основа благополучия питомца в зной — это профилактика. Чистая питьевая вода должна быть доступна круглосуточно. В жару вода быстро портится, поэтому менять ее рекомендуется не реже двух-трех раз в день, а миску желательно ставить в прохладное место. Это касается не только собак, но и кошек.

Создайте в квартире зоны комфорта. Животные инстинктивно ложатся на кафельный пол или в ванную, где температура ниже. Не прогоняйте их оттуда. Если полы деревянные или покрыты ковролином, постелите влажное полотенце или купите специальный охлаждающий коврик. Шторы или жалюзи в дневное время лучше держать закрытыми, чтобы солнечные лучи не нагревали комнату.

Режим прогулок для собак требует коррекции. Гулять нужно исключительно ранним утром (до 8 часов) и поздним вечером, после 20–21 часа. Днем асфальт и песок раскаляются до температур, вызывающих ожоги подушечек лап. Простое правило: если вам горячо держать ладонь на покрытии 5–7 секунд, то собаке по нему идти нельзя.

Что делать, если собаке жарко на даче в дневное время? Лучшее решение — оставить питомца в доме или в тени под вентилятором. На улице обязательно должна быть оборудована лежанка под густыми кустами или навесом, а также стоять большая миска с постоянно обновляемой водой.

Что нельзя делать: оставлять в машине, стричь наголо, поить ледяной водой

Существует несколько распространенных ошибок, которые вместо облегчения способны убить питомца. Поговорим о них подробнее.

Оставлять пушистого друга в машине категорически запрещено. Даже приоткрытое окно в автомобиле, стоящем на солнце, не спасет ситуации. Температура внутри салона за 10–15 минут может подняться до 45–50 градусов, что гарантированно приведет к тяжелому тепловому удару и гибели животного от удушья и отека мозга. А включенный кондиционер в машине может выйти из строя. Отвечая на частый вопрос, можно ли стричь собаку в жару, ветеринары единогласны: полностью стричь питомца налысо нельзя. Шерсть выполняет роль терморегулятора и защищает кожу от прямых ультрафиолетовых лучей. Полное удаление волосяного покрова приводит к риску солнечных ожогов, теплового удара (так как нарушается циркуляция воздуха у кожи) и перегрева. Максимум, что допустимо — это выстричь колтуны и немного укоротить слишком густой подшерсток у длинношерстных пород специальной машинкой, оставляя длину не менее 1–2 см. Нельзя поить животное ледяной водой, а также давать лед. Резкий контраст температур вызывает спазм сосудов желудочно-кишечного тракта и может спровоцировать коллапс или сердечный приступ. Вода должна быть прохладной, комнатной температуры. Не стоит обливать питомца ледяной водой или обкладывать льдом по той же причине — спазм периферических сосудов остановит естественную теплоотдачу, и внутренние органы начнут перегреваться еще сильнее.

Что нельзя делать: оставлять в машине, стричь наголо, поить ледяной водой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помощь собаке в жару: охлаждающие коврики, купание, короткие прогулки

В таком случае что же можно делать для поддержания нормального самочувствия питомца? Оптимальный вариант — приобрести охлаждающий коврик, наполненный специальным гелем, который сохраняет низкие температуры. Если такой возможности нет, сгодится мокрая простая простыня, расстеленная на полу: собака ляжет на нее сама, когда ей станет жарко.

Купание — отличный способ охладиться, но только если собака сама заходит в воду. Нельзя насильно затаскивать питомца в реку или поливать из шланга с головой, это вызывает стресс. Лучше намочить живот, подушечки лап и внутреннюю сторону ушей — словом, все участки тела, где нет шерсти, а голову просто слегка сбрызнуть водой. Некоторые владельцы наполняют детский надувной бассейн прохладной водой прямо во дворе — собаки с удовольствием заходят туда самостоятельно, охлаждая лапы и живот.

Короткие прогулки — это о частоте, а не о длительности. Вместо одного двухчасового маршрута лучше сделать три выхода по 15–20 минут. На прогулке носите с собой складную миску и бутылку воды. Предлагать пить нужно каждые 10–15 минут. Что делать на улице, чтобы не допустить перегрева? Стоит избегать активных игр с прыжками и бегом, отдавая предпочтение спокойной ходьбе в тени деревьев.

И вернемся к вопросу, что делать, если собаке жарко на даче, вдали от города. Отличным спасением станет вырытая в тенистом месте неглубокая ямка, которую можно заполнить влажным песком или землей. Собаки инстинктивно роют такие лежки, чтобы добраться до прохладного грунта. Также можно повесить мокрую ткань на веревку, чтобы ветер создавал естественное испарение и охлаждение пространства рядом с будкой или лежанкой.

Помощь кошке в жару: доступ к прохладным местам, вентиляция, влажное протирание

Помощь кошке при перегреве на солнце начинается с организации прохладного пространства.

Владелец должен постоянно следить за уровнем воды в миске. В идеале поставьте несколько мисок в разных комнатах, особенно там, где питомец любит спать. Если кошка не пьет, можно перевести ее на влажные корма или добавлять в сухой корм немного воды. Обеспечьте доступ к прохладным местам. Кошки любят высоту, но в жару лучше убрать мягкие лежанки-корзинки. Идеальное место — пол в ванной, темный угол кладовки или под кроватью. Если в доме есть кондиционер, это хорошо, но важно, чтобы животное могло уйти в более теплую комнату, если ему станет холодно. Сквозняков, которые могут продуть уши и вызвать простуду, лучше избегать. Вентиляция имеет большое значение. Поставьте вентилятор, но не направляйте его прямо на кошку — пусть он просто разгоняет воздух по комнате. Некоторые владельцы замораживают пластиковые бутылки с водой и кладут их рядом с местом отдыха питомца, накрывая полотенцем. От емкости будет исходить холод, и кошка сможет лечь рядом, если ей захочется. Влажное протирание — самый безопасный способ охладить кошку непосредственно. Помощь кошке при перегреве на солнце включает аккуратное смачивание ушей, подушечек лап, живота и паховой области водой комнатной температуры. Используйте мягкую ткань или губку. Полностью мочить шерсть не нужно, и тем более нельзя купать кошку в холодной воде — это вызовет стресс и спазм сосудов, что может привести к остановке сердца.

Помощь кошке в жару Фото: Shutterstock/FOTODOM

И еще один совет напоследок. Помощь кошке при перегреве на солнце включает также увлажнение воздуха. Если в помещении слишком сухо, развесьте мокрые полотенца или используйте увлажнитель. Это облегчит дыхание и поможет кошке охлаждаться через испарение влаги с поверхности языка и носа.

Запомните: домашние животные не умеют жаловаться на духоту словами. Только ваше внимание к деталям — частоте дыхания, поведению, цвету слизистых — сможет уберечь их от трагедии. Помощь питомцу в жару — это проявление любви, позволяющей животному оставаться активным и здоровым.

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