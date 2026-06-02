Ветеринар ответила, почему собакам нельзя купаться в стоячих прудах

Собаки могут заболеть после купания в прудах со стоячей водой, рассказала LIFE.ru хирург, врач-ветеринар Екатерина Гуляева. Она отметила, что в таких водоемах часто много источников инфекций и паразитов.

Лептоспироз — это бактериальная инфекция. В стоячих водоемах собаки могут заразиться ею во время купания. Водоплавающие птицы переносят множество бактерий и паразитов, которые попадают в воду. Проблема в том, что собака не просто плавает, а часто заглатывает эту воду, — рассказала Гуляева.

Ветеринар подчеркнула, что в тяжелых случаях болезнь может привести к гибели животного. По ее словам, лептоспироз опасен и для человека, вызывая серьезные осложнения.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошек необходимо обрабатывать от глистов не реже чем каждые шесть месяцев. По ее словам, даже если питомец не выходит из дома, его хозяин может случайно принести инфекцию с улицы на обуви.

